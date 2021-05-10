В «Спартаке» рассказали подробности нападения на сотрудника клуба

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на главу департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова.

По словам функционера, инцидент произошел 9 мая, когда PR-директор вместе с женой выходили из ресторана.

«На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать. В настоящее время заведено уголовное дело. Думаю, что преступников удастся найти», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Управляющий директор столичного клуба отметил, что в настоящее время Фетисов в реанимации в сознании. Представитель «Спартака» добавил, что у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее красно-белые опубликовали заявление в связи с появившейся информацией об избиении директора департамента по связям с общественностью клуба.