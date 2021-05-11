Определился третий вылетевший из АПЛ клуб

Лондонский «Фулхэм» потерпел поражение от «Бернли» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в столице Великобритании на стадионе «Крэйвен Коттедж», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 35-й минуте отличился Эшли Вествуд, а в концовке первого тайма мяч забил Крис Вуд.

После 35 туров чемпионата Англии «Бернли», набравший 39 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице турнира.

«Фулхэм» с 27 баллами занимает 18-ю строчку. Поражение лишило «дачников» шансов остаться в высшем дивизионе первенства страны. Лондонский клуб вылетел из АПЛ вслед за «Вест Бромвич Альбион» и «Шеффилд Юнайтед».

В следующем туре чемпионата Англии «Бернли» примет «Лидс Юнайтед», а «Фулхэм» на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» в матче 35-го тура первенства страны. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур

«Фулхэм» (Лондон) — «Бернли» (Бернли) — 0:2

Голы: 0:1 — Вествуд, 35; 0:2 — Вуд, 44.