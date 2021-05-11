Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» ради поездки на завод «Феррари»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
1:2
закончен
ВеронаТорино
1:1
закончен
БеневентоКальяри
1:3
закончен
ПармаАталанта
2:5
закончен
РомаКротоне
5:0
закончен
ЮвентусМилан
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
0:1
закончен
АрсеналВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
0:1
закончен
ВаленсияВальядолид
3:0
закончен
ВильярреалСельта
2:4
закончен
Реал МадридСевилья
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
1:2
закончен
КолосДинамо К
0:3
закончен
ЗаряАлександрия
2:1
закончен
МариупольДесна
4:1
закончен
Шахтёр ДИнгулец
1:0
закончен
Днепр-1Рух В
1:1
закончен
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
1:0
закончен
СтрасбургМонпелье
2:3
закончен
НиццаБрест
3:2
закончен
МетцНим
0:3
закончен
АнжеДижон
3:0
закончен
РеймсМонако
0:1
закончен
РеннПСЖ
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
1:4
закончен
Айнтрахт ФМайнц
1:1
закончен
ГертаАрминия
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:2
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
6:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
124:130
закончен
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
100:106
закончен
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
110:112
закончен
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
97:124
закончен
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
96:128
закончен
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
96:108
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
123:110
закончен
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
126:98
закончен
Автоспорт / Формула-1
Гран-при Испании
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
1:0
закончен
Спартак МХимки
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
0:2
закончен
Испания / Примера
БетисГранада
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
online
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
0:0
1 период
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
0:0
1 период
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
0:0
1 период
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
03:00
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
03:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
02:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
03:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
05:00
Англия / Премьер-лига
Манчестер ЮнайтедЛестер Сити
20:00
СаутгемптонКристал Пэлас
22:15
Испания / Примера
ОсасунаКадис
20:00
ЭльчеАлавес
21:00
ЛевантеБарселона
23:00
Италия / Серия А
НаполиУдинезе
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
17:00
ЦСКА Нижний Новгород
19:30
Зенит Парма
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
02:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
02:30
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
03:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
04:00
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» ради поездки на завод «Феррари»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды ради посещения завода «Феррари», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, футболист должен был провести восстановительное занятие после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии, однако вместо этого португалец вместе с президентом клуба Андреа Аньелли посетили известный автомобильный концерн.

На трассе во Фьорано Роналду встретился с пилотами «Формулы-1» Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером. На странице «конюшни» в Twitter опубликована совместная фотография футболиста с гонщиками. Форвард подписал футболки со своей фамилией для обоих пилотов.

После 35 туров Серии А «Ювентус», набравший 69 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства. В нынешнем сезоне чемпионата страны Роналду принял участие в 31 встрече, в которых забил 27 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий не нанес ни одного удара в створ в матче с «Миланом».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.