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Спортивные новости

В НХЛ назвали возможную дату старта плей-офф

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли назвал вероятную дату начала розыгрыша Кубка Стэнли.

«Мы ждали, чтобы попытаться завершить регулярный сезон и получить как можно больше информации, но похоже, что мы стремимся начать плей-офф в ближайшие выходные, вероятно, уже в субботу, 15 мая», — приводит слова Дэйли официальный сайт лиги.

Планировалось, что регулярный чемпионат НХЛ завершится 9 мая, однако окончательные сроки были перенесены из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время определились 15 из 16 участников розыгрыша Кубка Стэнли. В плей-офф выступят «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», »Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс».

Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой недели в НХЛ.

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