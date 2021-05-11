Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

Нападающий принял участие в четырех матчах, в которых набрал 8 (4+4) очков. Новичок НХЛ стал самым результативным россиянином недели. Всего в его активе 27 голов и 24 передачи в 54 играх регулярного чемпионата.

Второй российской звездой минувшей недели стал форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, забросивший две шайбы и отдавший две результативные передачи в пяти встречах. В нынешнем сезоне он набрал 42 (15+27) балла в 55 играх.

Третьей звездой признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов. В четырех матчах он забросил одну шайбу и отдал две передачи. После перехода в стан «акул» из «Торонто Мэйпл Лифс» Барабанов набрал 7 (3+4) очков. Всего в дебютном сезоне россиянин записал на свой счет 8 (3+5) баллов.

Ранее сообщалось, что Капризов признан второй звездой недели в НХЛ.