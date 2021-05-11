«Даллас» не отпустил Худобина и Гурьянова на чемпионат мира

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» не отпустит голкипера Антона Худобина и форварда Дениса Гурьянова в расположение сборной России на чемпионат мира 2021 года в Риге, сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Как заявил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл, у обоих игроков обнаружены травмы нижних частей тела.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Худобин принял участие в 32 матчах и помог своей команде одержать 12 побед. Он отражает в среднем за игру 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,54.

В активе Гурьянова 12 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 54 встречах.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе сборная России встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Ранее на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР)был объявлен расширенный состав сборной России на Чешские хоккейные игры. Турнир пройдет в Праге с 12 по 15 мая и станет заключительным этапом подготовки к мировому первенству.