Чемпионов Италии попросили отказаться от зарплаты на два месяца

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
1:2
закончен
ВеронаТорино
1:1
закончен
БеневентоКальяри
1:3
закончен
ПармаАталанта
2:5
закончен
РомаКротоне
5:0
закончен
ЮвентусМилан
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
0:1
закончен
АрсеналВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
0:1
закончен
ВаленсияВальядолид
3:0
закончен
ВильярреалСельта
2:4
закончен
Реал МадридСевилья
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
1:2
закончен
КолосДинамо К
0:3
закончен
ЗаряАлександрия
2:1
закончен
МариупольДесна
4:1
закончен
Шахтёр ДИнгулец
1:0
закончен
Днепр-1Рух В
1:1
закончен
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
1:0
закончен
СтрасбургМонпелье
2:3
закончен
НиццаБрест
3:2
закончен
МетцНим
0:3
закончен
АнжеДижон
3:0
закончен
РеймсМонако
0:1
закончен
РеннПСЖ
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
1:4
закончен
Айнтрахт ФМайнц
1:1
закончен
ГертаАрминия
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:2
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
6:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
124:130
закончен
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
100:106
закончен
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
110:112
закончен
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
97:124
закончен
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
96:128
закончен
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
96:108
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
123:110
закончен
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
126:98
закончен
Автоспорт / Формула-1
Гран-при Испании
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
1:0
закончен
Спартак МХимки
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
0:2
закончен
Испания / Примера
БетисГранада
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
3:4 (ОТ)
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
3:2 (ОТ)
закончен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
4:0
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
1:3
3 период
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
5:0
3 период
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:4
3 период
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
0:0
1 период
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
0:0
1 период
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
125:124
закончен
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
102:111
закончен
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
106:97
4 четверть
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
113:95
перерыв
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
4:6
1 четверть
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
9:5
1 четверть
Испания / Примера
ОсасунаКадис
20:00
ЭльчеАлавес
21:00
ЛевантеБарселона
23:00
Англия / Премьер-лига
Манчестер ЮнайтедЛестер Сити
20:00
СаутгемптонКристал Пэлас
22:15
Италия / Серия А
НаполиУдинезе
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
17:00
ЦСКА Нижний Новгород
19:30
Зенит Парма
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
02:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
02:30
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
03:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
04:00
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Чемпионов Италии попросили отказаться от зарплаты на два месяца

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Футболистов миланского «Интера» попросили отказаться от зарплаты на два месяца, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, президент команды Стивен Чжан озвучил просьбу во время встречи с игроками. Отмечается, что клуб находится в финансовом кризисе из-за пандемии коронавируса.

Каждый футболист будет принимать решение по этому вопросу самостоятельно. В ближайшие дни спортсмены смогут встретиться с руководством «Интера» для обсуждения ситуации.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте не присутствовал на встрече. Неизвестно, попросят ли специалиста тоже пойти на снижение зарплаты.

В нынешнем сезоне первенства Италии «Интер» набрал 85 очков в 35 матчах и досрочно стал чемпионом страны. Миланский клуб прервал гегемонию туринского «Ювентуса», который завоевывал золотые медали Серии А в девяти предыдущих сезонах.

В Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе с мадридским «Реалом», мёнхенгладбахской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» планируют исключить из Серии А.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.