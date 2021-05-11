Определились все участники плей-офф НХЛ

«Монреаль Канадиенс» в овертайме уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и стал последней командой, вышедшей в розыгрыш Кубка Стэнли.

Встреча, прошедшая на арене «Белл центр» в Монреале, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид. У хозяев шайбы забросили Джейк Эванс, Пол Байрон и Арттури Лехконен.

«Монреаль», набравший 58 очков, занимает четвертое место в Северном дивизионе. Команда стала недосягаемой для располагающегося на пятой строчке «Калгари Флэймз» (49). «Эдмонтон» с 70 баллами находится на второй позиции.

Также в плей-офф НХЛ вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс».

Ранее в НХЛ назвали возможную дату старта плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канала) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

1:0 — Эванс (Лехконен, Байрон) — 09:32

1:1 — Нил (Маклауд, Чиассон) — 09:52

1:2 — Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) — 13:29

2:2 — Байрон (Лехконен, Эванс) — 25:56

2:3 — Кагун (Макдэвид, Джонс) — 29:26

3:3 — Лехконен (Эванс, Шьяро) — 53:04

3:4 — Макдэвид (Драйзайтль) — 62:42 (3x3)