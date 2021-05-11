Определились все участники плей-офф НХЛ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
1:2
закончен
ВеронаТорино
1:1
закончен
БеневентоКальяри
1:3
закончен
ПармаАталанта
2:5
закончен
РомаКротоне
5:0
закончен
ЮвентусМилан
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
0:1
закончен
АрсеналВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
0:1
закончен
ВаленсияВальядолид
3:0
закончен
ВильярреалСельта
2:4
закончен
Реал МадридСевилья
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
1:2
закончен
КолосДинамо К
0:3
закончен
ЗаряАлександрия
2:1
закончен
МариупольДесна
4:1
закончен
Шахтёр ДИнгулец
1:0
закончен
Днепр-1Рух В
1:1
закончен
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
1:0
закончен
СтрасбургМонпелье
2:3
закончен
НиццаБрест
3:2
закончен
МетцНим
0:3
закончен
АнжеДижон
3:0
закончен
РеймсМонако
0:1
закончен
РеннПСЖ
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
1:4
закончен
Айнтрахт ФМайнц
1:1
закончен
ГертаАрминия
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:2
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
6:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
124:130
закончен
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
100:106
закончен
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
110:112
закончен
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
97:124
закончен
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
96:128
закончен
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
96:108
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
123:110
закончен
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
126:98
закончен
Автоспорт / Формула-1
Гран-при Испании
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
1:0
закончен
Спартак МХимки
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
0:2
закончен
Испания / Примера
БетисГранада
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
3:4 (ОТ)
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
3:2 (ОТ)
закончен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
4:0
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
1:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
5:0
закончен
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:5 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
0:0
перерыв
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
1:1
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
125:124
закончен
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
102:111
закончен
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
115:110
закончен
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
146:125
закончен
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
84:73
3 четверть
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
97:85
3 четверть
Англия / Премьер-лига
Манчестер ЮнайтедЛестер Сити
20:00
СаутгемптонКристал Пэлас
22:15
Испания / Примера
ОсасунаКадис
20:00
ЭльчеАлавес
21:00
ЛевантеБарселона
23:00
Италия / Серия А
НаполиУдинезе
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
17:00
ЦСКА Нижний Новгород
19:30
Зенит Парма
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
02:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
02:30
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
03:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
04:00
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Определились все участники плей-офф НХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

«Монреаль Канадиенс» в овертайме уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и стал последней командой, вышедшей в розыгрыш Кубка Стэнли.

Встреча, прошедшая на арене «Белл центр» в Монреале, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид. У хозяев шайбы забросили Джейк Эванс, Пол Байрон и Арттури Лехконен.

«Монреаль», набравший 58 очков, занимает четвертое место в Северном дивизионе. Команда стала недосягаемой для располагающегося на пятой строчке «Калгари Флэймз» (49). «Эдмонтон» с 70 баллами находится на второй позиции.

Также в плей-офф НХЛ вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс».

Ранее в НХЛ назвали возможную дату старта плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канала) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Эванс (Лехконен, Байрон) — 09:32  
1:1 — Нил (Маклауд, Чиассон) — 09:52 
1:2 — Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) — 13:29
2:2 — Байрон (Лехконен, Эванс) — 25:56
2:3 — Кагун (Макдэвид, Джонс) — 29:26 
3:3 — Лехконен (Эванс, Шьяро) — 53:04
3:4 — Макдэвид (Драйзайтль) — 62:42 (3x3)

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.