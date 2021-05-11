Макгрегор назвал самый легкий бой в карьере

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал самого легкого соперника в карьере.

Отвечая на вопросы подписчиков в Twitter, ирландец заявил, что самым легким для него стал первый поединок против американца Дастина Порье, который прошел в 2014 году и завершился победой Макгрегора быстрым нокаутом.

Также ирландец заявлял о готовности подняться в полусредний вес ради боя с чемпионом дивизиона Камару Усманом.

В 2020 году второй бой между спортсменами, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (MMA) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Ранее Макгрегор поделился ожиданиями от боя против Порье. Третий поединок пройдет в ночь на 11 июля и станет главным событием турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.