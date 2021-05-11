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Спортивные новости

Премьер-министр Великобритании разрешил пускать фанатов на матчи АПЛ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о переходе к третьему этапу дорожной карты по снятию ограничений с 17 мая, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что со следующего понедельника спортивные объекты по всей Англии смогут принимать зрителей. Согласно дорожной карте, открытые спортивные сооружения смогут принять до 10 тысяч зрителей.

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заранее перенесло матчи предпоследнего, 37-го тура на 18 и 19 мая, чтобы каждый клуб мог сыграть по одной домашней встрече с болельщиками на трибунах. Заключительный тур запланирован на 23 мая.

Ранее представители лиги подтвердили, что на стадионы будут допущены только болельщики команд-хозяев.

После 35 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 80 очков. Идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на десять баллов и имеет одну игру в запасе.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об отсрочке чемпионства «Манчестер Сити» в Англии.

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