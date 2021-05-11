Глава UFC дал ветерану промоушена Серроне последний шанс

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что американец Дональд Серроне получит еще один шанс проявить себя в промоушене.

«Серроне хочет опуститься в легкую весовую категорию. Я позволю ему это сделать. Станет ли это для него последним шансом? Да, если он проиграет, то будет уволен», — цитирует Уайта MMA Fighting.

38-летний Серроне дебютировал в смешанных единоборствах (MMA) в 2006 году. Всего в профессиональной карьере он провел 54 поединка, в которых одержал 36 побед при 16 поражениях, еще два поединка были признаны несостоявшимися. В последнем бою, который прошел в ночь на 9 мая на турнире UFC Vegas 26, американец потерпел поражение техническим нокаутом 30-летнему соотечественнику Алексу Мороно.

Всего в последних шести боях Серроне потерпел пять поражений.

Ранее сообщалось, что бразильская спортсменка Марина Родригес победила представительницу США Мишель Уотерсон в главном бою турнира UFC Vegas 26.