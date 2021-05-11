Паралимпийскую чемпионку 2012 года Иванову обманули почти на 2 млн рублей

Паралимпийскую чемпионку 2012 года по легкой атлетике Елену Свиридову обманули почти на 2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, спортсменка доверилась мошенникам, которые украли у нее 1,7 млн рублей. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поисками злоумышленников и установлением всех деталей произошедшего.



Напомним, что Свиридова завоевала на Играх в Лондоне три золотые медали — в беге на 100 метров, 200 метров и в эстафете 4х100 метров. Также спортсменка является двукратной чемпионкой и серебряным призером чемпионата мира IPC по легкой атлетике в Катаре 2015 года, имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее сообщалось, что в Банке России (ЦБ) намерены упростить возврат денежных средств жертвам кибермошенников с помощью заморозки похищенных средств на счетах преступников.