Роднина назвала катастрофой стрельбу в казанской гимназии

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала инцидент со стрельбой в казанской школе, произошедший утром 11 мая.

Неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали об 11 жертвах стрельбы. Кроме того, в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что правоохранители задержали 41-летнего пособника устроившего стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

«Это катастрофа! Стреляют в детей! Это очень страшно. В 90-е у нас не было таких примеров. Сейчас, к сожалению, подобное происходит во всем мире.

Наверное, к этому приводит наличие оружия», — заявила Роднина в интервью «СЭ».

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что РФС выразил соболезнования семьям погибших после стрельбы в Казани.