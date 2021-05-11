Смолов, Максименко и еще пять игроков попали в резервный список Евро-2020

Объявлен резервный список игроков сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года. Он представлен в официальном Twitter-аккаунте Российского футбольного союза (РФС).

В него вошли нападающий Федор Смолов, полузащитники Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов и Юрий Газинский, защитники Дмитрий Чистяков и Игорь Смольников, а также голкипер Александр Максименко.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) со следующего сезона прекратит существование.