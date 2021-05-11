Черчесов объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020

Объявлен расширенный состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года. Список игроков представлен на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Вратари: Дюпин, Сафонов, Лунев, Шунин.

Защитники: Фернандес, Джикия, Дивеев, Евгеньев, Караваев, Кудряшов, Самошников, Семенов.

Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Захарян, Фомин, Зобнин, Ионов, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Черышев, Макаров, Алексей Миранчук.

Нападающие: Дзюба, Заболотный, Соболев.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) со следующего сезона прекратит существование.