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Спортивные новости

Профессиональная футбольная лига будет расформирована

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Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) со следующего сезона прекратит существование. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источники в ряде клубов ПФЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Отмечается, что с сезона-2021/22 все клубы, в настоящее время выступающие в ПФЛ, войдут в состав ФНЛ. После этого вторая по силе российская футбольная лига будет поделена на два дивизиона. Один из них будет состоять из 20 команд, а второй будет разбит на четыре группы — аналогичная структура в данный момент существует в ПФЛ.

В ФНЛ текущий сезон еще не завершился, но еще до окончания первенства определились команды, занявшие первое и второе места и, соответственно, вышедшие в Премьер-лигу — это «Крылья Советов» и «Оренбург». Третье место, дающее право играть стыковой матч с одной из худших команд РПЛ, досрочно занял «Нижний Новгород», а за четвертую строчку, также стыковую, борются «Алания», «Балтика» и «Торпедо».

Ранее стало известно, что четверо футболистов клубов ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе.

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