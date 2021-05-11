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Спортивные новости

«Локомотив» выразил соболезнования близким жертв стрельбы в Казани

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Московский «Локомотив» выразил соболезнования в связи с погибшими после стрельбы в казанской школе №175. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба клуба в Twitter.

«Футбольный клуб «Локомотив» выражает глубочайшие соболезнования родным, близким погибших, и всем, кого коснулся террористический акт в казанской школе №175.

В этот тяжелый для всех нас день мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. По последним данным, погибли 11 человек, еще несколько были госпитализированы.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка за тур до финиша чемпионата.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе.

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