Масалитин: Черчесов играет в одного нападающего — в Дзюбу

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
1:0
закончен
Спартак МХимки
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
0:2
закончен
Испания / Примера
БетисГранада
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
3:4 (ОТ)
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
3:2 (ОТ)
закончен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
4:0
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
1:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
5:0
закончен
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:5 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
1:2 (ОТ)
закончен
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
1:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
125:124
закончен
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
102:111
закончен
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
115:110
закончен
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
146:125
закончен
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
119:116
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
140:129
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер ЮнайтедЛестер Сити
20:00
СаутгемптонКристал Пэлас
22:15
Испания / Примера
ОсасунаКадис
20:00
ЭльчеАлавес
21:00
ЛевантеБарселона
23:00
Италия / Серия А
НаполиУдинезе
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
28:29
2 четверть
ЦСКА Нижний Новгород
19:30
Зенит Парма
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
02:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
02:30
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
03:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
04:00
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
05:00
Германия / Бундеслига
Шальке-04Герта
19:00
Италия / Серия А
КальяриФиорентина
19:30
СампдорияСпеция
21:45
Интер МРома
21:45
ЛациоПарма
21:45
ТориноМилан
21:45
СассуолоЮвентус
21:45
БолоньяДженоа
21:45
АталантаБеневенто
21:45
Испания / Примера
СевильяВаленсия
20:00
УэскаАтлетик Б
21:00
СельтаХетафе
21:00
Атлетико МРеал Сосьедад
23:00
Англия / Премьер-лига
ЧелсиАрсенал
22:15
Еврохоккейтур
ШвецияРоссия
17:00
ФинляндияЧехия
21:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
00:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
04:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
04:00
Единая лига ВТБ
УНИКС Зелёна-Гура
19:00
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
02:00
Кливленд КавальерсБостон Селтикс
03:00
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
03:00
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
04:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
05:30
Развернуть

Спортивные новости

Эксклюзив

Масалитин: Черчесов играет в одного нападающего — в Дзюбу

Скопировать ссылку

Известный в прошлом футболист, ветеран ЦСКА, а ныне спортивный директор белгородского «Салюта» Валерий Масалитин оценил расширенный состав сборной России на подготовку к матчам чемпионата Европы. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что в национальной команде присматриваются к молодым игрокам, а также констатировал, что у тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым нет большого выбора среди атакующих игроков.

В частности, Масалитин обратил внимание на включение в состав 17-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Специалист подчеркнул, что этот вызов носит, скорее, ознакомительный характер.

«Это расширенный список. Захаряна пригласили познакомиться, дать понять, что за ним следят. Молодежи, естественно, надо понимать, что они должны стараться — как говорится, флаг им в руки. Их игра отмечается тренерским штабом. И если они будут стараться и продолжат хорошо играть, вызов в сборную не заставит себя ждать», — сказал Масалитин.

Говоря о вратарской линии, эксперт прокомментировал включение голкипера «Спартака» Александра Максименко в резервный лист — список игроков, которые могут быть вызваны в сборную при необходимости. Масалитин допустил, что игрока стоило бы активнее привлекать к национальной команде, но при это добавил, что внимание тренерского штаба к Александру закономерно.

«Максименко можно было бы попробовать взять на какие-то игры, чтобы он увереннее себя почувствовал. Познакомиться, посмотреть, как в коллективе приживется. Здесь есть много нюансов. Хорошо, что молодежь, которая у нас есть, недавно играла на чемпионате Европы, проявляет себя, у них есть шанс попасть в основную сборную. Хорошо играешь в клубе, в «молодежке» — естественно, в главной сборной должны давать шанс. Пусть сейчас и резервный список, но это тоже хорошо — значит, его работа отмечается», — считает ветеран.

В резерве оказался и форвард «Локомотива» Федор Смолов, несмотря на результативность в последних матчах. По мнению Валерия Масалитина, Черчесов и его штаб должны обращать больше внимания на разных форвардов.

«Касательно Смолова, игры за клуб и сборную — это разные вещи. У Черчесова своя схема игры и, возможно, Смолов туда не вписывается. Черчесов играет в одного нападающего — в Дзюбу. Но я бы, кстати, вызвал Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Бомбардиры должны себя проявлять, на них нужно смотреть. Ознакомительный сбор — почему нет? Вызвать парня, посмотреть, на что он способен. Нужно следить за всеми нападающими и давать им шанс», — заявил специалист.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Ранее сообщалось, что помимо Смолова и Максименко, еще пять игроков попали в резервный список сборной на Евро-2020..

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.