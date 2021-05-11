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Спортивные новости

Эксклюзив

Кавазашвили: Соболев должен играть в паре с сильным форвардом — например, с Дзюбой

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Ветеран «Спартака» и «Торпедо», бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил включение в расширенный список национальной команды России на Евро-2020 форварда красно-белых Александра Соболева. По мнению специалиста, игроку необходим сильный напарник в атаке, таким может стать капитан сборной Артем Дзюба, считает Кавазашвили.

«Соболев очень резко и быстро растет. Он в обязательном порядке должен играть в паре с хорошим футболистом — например, сдвоенным центром с Дзюбой. У него перспектива очень хорошая, он чувствует мяч и знает, где надо находиться в ответственный момент. Саша любит забивать и умеет», - сказал знаменитый голкипер «Газете.Ru».

В то же время, Кавазашвили критически высказался о нападающем «Локомотива» Федоре Смолове, который был включен в резервный список сборной. Эксперт считает, что Смолов давно прошел свой пик, и тренерский штаб национальной команды это понимает.

«Когда Смолов появился на нашем футбольном небосклоне, то каждый из нас мог бы сказать, что этот парень имеет очень хорошую перспективу, чтобы играть на высшем уровне. Но когда он на домашнем чемпионате мира не забил этот дурацкий пенальти, то пропал с небосклона. В психологическом плане у него произошел обвал, он надломился. Потому что он, в принципе, проиграл призовое место для сборной России. Он просто пижонствовал, а пижонам нельзя играть в футбол. И посмотрите: он с большой помпой уехал играть за рубеж, но долго там не удержался. Потому что там берут футболистов, полностью подготовленных по всем параметрам. Наши футболисты за рубежом не выдерживают нагрузки. Смолов дальше уже не продвинется, и Черчесов это видит. То, что Смолов начал забивать в «Локомотиве», не значит, что он находится на пике», — подчеркнул Кавазашвили.

В числе попавших в расширенный состав оказался 17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Анзор Кавазашвили порадовался этому, отметив важность регулярных выступлений игрока в основе бело-голубых.

«Я с удовольствием наблюдаю за Захаряном, парень очень талантлив. Для нас главное, чтобы наш воспитанник, пацан, играл в основном составе — он набирается опыта. А если у него есть врожденное чувство мяча, любовь к нему, силовая подготовка, техника, то он уже неоценимый футболист для основного состава команды. А многие в других клубах, может, сидят, ждут своего часа и не могут дождаться», — заключил ветеран.

Ранее сообщалось, что Анзор Кавазашвили удивился отсутствию в составе сборной вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме..

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