Акинфеев сказал Черчесову, что не готов помочь сборной России на Евро-2020

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, что не готов помочь национальной команде на Евро-2020. Об этом Черчесов рассказал после объявления расширенного состава для подготовки к чемпионату Европы.

«Финальный разговор был. Мы созвонились 9 мая: на сегодняшний день Игорь не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта. Мы нормально поговорили, никаких шероховатостей в отношениях у нас никогда не было. Между нами осталось четкое понимание, никакого двойного дна нет», — приводит слова Черчесова Sport 24.

1 октября 2018 года Акинфеев заявил, что завершает карьеру в сборной России. С тех пор постоянно ведутся разговоры о том, что вратаря ЦСКА надо вернуть в национальную команду.

Сегодня был объявлен расширенный состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года из вратарей в него были включены Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»). Не попал в список кандидатов в национальную команду вратарь «Локомотива» Гильерме.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Санкт-Петербург примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что комментатор Уткин заявил что Смолова в сборной России нет из-за Дзюбы.