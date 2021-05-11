Черчесов объяснил отсутствие Смолова в расширенном составе сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие нападающего «Локомотива» Федора Смолова в составе национальной команды на Евро-2020. Сегодня был объявлен расширенный состав сборной России из 30 человек, в нем три форварда — Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев.

«Да, Федя забил несколько хороших голов после рестарта. В последних играх выглядел не так ярко, как в начале. Другое дело, что у нас три игрока — Дзюба, Соболев, Заболотный — также играют в чемпионате России, также забивают и приносят пользу своим командам. А самое главное, что все это время они были у нас в обойме — в этом плане мы не хотим ничего менять. Они не однотипные нападающие, как некоторые считают. Рост плюс-минус одинаковый, но они выполняют абсолютно разные функции на поле. Поэтому решили остановиться на них. Надеюсь, все будут здоровы. А если не дай бог что-то случится, Смолов к нам присоединится из резервного списка», — приводит слова Черчесова Sport 24.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Санкт-Петербург примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее комментатор Уткин заявил, что Смолова в сборной России нет из-за Дзюбы.