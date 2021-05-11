«Лично я вижу Шунина в воротах сборной»: Дасаев прокомментировал решение Черчесова

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказал мнение о непопадании вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы.

«У меня позиция следующая: Гильерме не достоин играть за сборную. Другой быть не может. Черчесов все правильно сделал, что не включил его в список. Гильерме был основным вратарем команды? Не знаю, почему Черчесов вызывал его, видимо тогда были проблемы с вратарской линией. Кто будет основным? На данный момент мне сложно сказать, будут решать тренеры. Лично я вижу Шунина в стартовом составе на Евро — он самый опытный», — сказал Дасаев в интервью Sport24.

В состав сборной России из вратарей были включены Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Антон Шунин.

В ноябре 2015 года Гильерме получил гражданство России, а в марте 2016 года получил первый вызов в российскую сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, таким образом став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.

Гильерме был основным голкипером сборной в отборочном турнире к Евро-2020, где пропустил восемь голов, но при этом сумел в шести матчах сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Черчесов объяснил невызов вратаря «Локомотива» Гильерме на Евро-2020.