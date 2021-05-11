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Спортивные новости

«МЮ» проиграл дома «Лестеру» и сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии

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В матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Лестер Сити» и уступил со счетом 1:2.

На 11-й минуте Люк Томас открыл счет в матче. Хозяева отыгрались уже через четыре минуты — отличился Мэйсон Гринвуд. Решающий гол был забит на 66-й минуте матча — гол на счету защитника «Лестера» Чаглара Сёюнджю.

АПЛ. 36-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Лестер Сити» (Лестер) — 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 — Томас – 10, 1:1 — Гринвуд – 15, 1:2 — Сёюнджю – 66.

Таким образом, у команды осталось 70 очков и «Манчестер Сити, в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021. Команды разделяет десять очков, до конца турнира осталось три тура.

Это третье чемпионство «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы: «горожане» становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионом стал «Ливерпуль». Всего «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии семь раз.

«Лестер» благодаря этой победе набрал 66 очков и поднялся на третье место в АПЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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