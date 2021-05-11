Шлеменко отреагировал на комментарии Чимаева и Дураева к своему посту в Instagram

Экс-чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко отреагировал на комментарии бойцов Хамзата Чимаева и Альберта Дураева по его постом в Instagram.

Боец опубликовал пост, в котором заявил, что является именно тем человеком, который вытащит UFC из болота. По словам спортсмена, весовая категория до 84 кг испытывает серьезные трудности со зрелищность, но с его приходом в организацию это изменится.

«По-братски, отключите ему интернет!», – прокомментировал Дураев. «Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!», – написал под постом Чимаев.

«К слову про тех, кто очень сильно ждал моего поражения. Получаю мощную поддержку от людей из различных регионов нашей страны – спасибо всем! Но иногда мне присылают и вот такие комментарии. Я примерно догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корежит, но интересно ваше мнение, друзья!». — отреагировал Шлеменко, приложив скриншот с комментариями Дураева и Чимаева в https://www.instagram.com/p/COvCEU9t3dH/.

7 мая Шлеменко одолел бразильца Марсио Сантоса.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее было названо время следующего боя Александра Шлеменко.