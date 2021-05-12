«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» и упустила шанс возглавить Примеру

«Барселона» упустила победу над «Леванте» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счетом 3:3. На 25-й минуте отличился Лионель Месси, а спустя девять минут преимущество удвоил Педри.

В начале второго тайма хозяевам удалось сравнять счет благодаря голам Гонсало Мелеро и Хосе Луиса Моралеса, однако на 64-й минуте Усман Дембеле вновь вывел каталонский клуб вперед. Окончательный результат на 83-й минуте установил форвард «Леванте» Серхио Леон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона», набравшая 76 очков, упустила шансы обогнать мадридский «Атлетико» (77) и выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице первенства. Каталонский клуб занимает вторую строчку, опережая имеющий игру в запасе столичный «Реал» на один балл.

«Леванте» (40) располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Барселона» примет «Сельту» из Виго, а «Леванте» на выезде сыграет с «Хетафе».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить главного тренера Рональда Кумана после завершения сезона.

Испания. Примера. 36-й тур

«Леванте» (Валенсия) — «Барселона» (Барселона) — 3:3

Голы: 0:1 — Месси, 25; 0:2 — Педри, 34; 1:2 — Мелеро, 57; 2:2 — Моралес, 59; 2:3 — Дембеле, 64; 3:3 — Леон, 83.