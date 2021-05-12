Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о поражении в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о проигрыше команды в чемпионской гонке.

11 мая «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) после поражения «красных дьяволов» от «Лестер Сити» (1:2) в матче 36-го тура первенства страны. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Поздравляю «горожан». Они провели фантастический сезон. Я очень доволен своими ребятами, которые до последнего преследовали «Манчестер Сити». Мы хотим сделать следующий шаг, и, возможно, нам понадобится ещё пара футболистов, чтобы усилить команду», — приводит слова Сульшера «Би-би-си».

«Манчестер Сити» завоевал третий чемпионский титул под руководством Хосепа Гвардиолы и седьмое в истории.

Ранее сообщалось, что Гвардиола в качестве тренера выигрывал чемпионство в девяти из 12 сезонов.