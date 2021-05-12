Роналду поздравил «Спортинг» с победой в чемпионате Португалии

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил лиссабонский «Спортинг» с победой в чемпионате Португалии.

«Поздравляем чемпионов», — написал форвард в Instagram.

Лиссабонский клуб стал чемпионом страны после победы над «Боавиштой» из Порту в матче 32-го тура Премейры.

Встреча, прошедшая в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Паулинью.

«Спортинг», набрав 82 очка, стал недосягаем для идущего на втором месте «Порту», в активе которого 74 балла.

Лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года. Всего в истории команды 19 чемпионских титулов. Роналду выступал за «Спортинг» с 2002 по 2003 год.

В следующем туре первенства страны «Спортинг» на выезде сыграет с лиссабонской «Бенфикой», а «Боавишта» примет «Портимоненсе».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. «Горожане» завоевали титул после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).