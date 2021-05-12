Игрок «Барселоны» Бускетс высказался об упущенной победе в матче с «Леванте»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс оценил шансы команды на победу в чемпионате Испании после матча 36-го тура против «Леванте».

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась вничью — 3:3. По ходу игры каталонский клуб вел со счетом 2:0 и 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Плохие предчувствия. У нас сейчас трудные времена. Мы хорошо начали игру и получили преимущество, но потом из-за ошибок пропустили легкие голы. Это почти приговор для нас в Ла Лиге.

Мы не были точны и дорого заплатили за ошибки. Второй тайм мы провели не очень хорошо. Это наша вина. В последних матчах мы потеряли много очков, чтобы бороться за чемпионство», — цитирует Бускетса Marca.

«Барселона», набравшая 76 очков, упустила шансы обогнать мадридский «Атлетико» (77) и выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице первенства. Каталонский клуб занимает вторую строчку, опережая имеющий игру в запасе столичный «Реал» на один балл.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил неудачный результат «Барселоны» в матче с «Леванте».