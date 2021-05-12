Этап «Формулы-1» в Турции будет отменен

Гран-при Турции «Формулы-1» будет отменен, сообщает в Twitter телевизионный вещатель S Sport, транслирующий гонки в стране.

Этап был запланирован в Стамбуле на 11-13 июня. Он должен был заменить Гран-при Канады, который был отменен из-за коронавируса.

Турецкий этап «Королевских гонок» проводился на постоянной основе с 2005 по 2011 год. В 2020-м Гран-при в Стамбуле вновь включили в календарь из-за отказа ряда стран проводить гонки в условиях коронавируса. В прошлом году победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

После четырех этапов представитель Великобритании лидирует в личном зачете, набрав 94 очка.

С 20 по 23 мая в Монте-Карло пройдет Гран-при Монако. В прошлом сезоне из-за коронавируса этап не проводился.

Ранее в Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании «Формулы-1». Победителем стал Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.