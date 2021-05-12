«Вашингтон» переиграл «Бостон», Овечкин остался без очков

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США на «Кэпитал Уан арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Карл Хагелин и Михаэль Раффль. У гостей шайбу забросил Кертис Лазар.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 19 минут и совершил четыре броска в створ ворот. Его одноклубник Дмитрий Орлов за 19 минут 20 секунд завершил встречу с показателем полезности »+1».

«Вашингтон», набрав 77 очков, занял второе место в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата. «Бостон» с 73 баллами расположился на третьей строчке.

Команда вновь сразятся в первом раунде плей-офф НХЛ.

Ранее определились все участники Кубка Стэнли.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Бостон Брюинз» (Вашингтон, США) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 — Лазар (Тинорди, Дебраск) — 30:11

1:1 — Хагелин (Хэтэуэй, Хара) — 36:15

2:1 — Раффль (Шульц) — 59:57