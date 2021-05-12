Соперника Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator задержан в США

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсон арестован в казино американского города Анкасвилл, сообщает MMA Weekly.

Спортсмен был арестован по обвинению в краже личности. По данным правоохранительных органов, боец воспользовался чужой кредиткой, чтобы купить билет на самолет.

7 мая на турнире Bellator 258 Джонсон нокаутировал бразильца Жозе Аугусто Азеведо и вышел в полуфинал Гран-при промоушена. При этом спортсмен провел свой первый бой в MMA за последние четыре года. Соперником американца должен стать россиянин Вадим Немков.

В профессиональной карьере Джонсон провел 29 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.

В активе Немкова 13 побед и два поражения. Последний бой россиянин провел 17 апреля и в рамках Bellator 257 победил единогласным решением судей американца Фила Дэвиса, защитив чемпионский пояс в полутяжелом весе.

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