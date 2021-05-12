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Спортивные новости

Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за повреждения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, травма, полученная в матче 35-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (3:0), не позволит шведу выйти на поле в оставшихся встречах первенства. Форвард пропустит Серии А с «Торино», «Кальяри» и «Аталантой».

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В январе 2020 года он вернулся в итальянский клуб. В нынешнем сезоне чемпионата страны нападающий принял участие в 19 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

В марте 2021 года футболист принял решение возобновить карьеру в национальной команде. Всего за сборную Швеции он сыграл в 118 матчах, в которых забил 62 мяча.

После 35 туров Серии А «Милан», набравший 72 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о травме шведского нападающего.

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