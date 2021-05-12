«Челси» хочет предложить Тухелю новый контракт

Руководство лондонского «Челси» хочет продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем, сообщает Daily Mail.

По информации издания, в клубе довольны работой немецкого специалиста. Руководство «синих» готово предложить ему новый двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год. Сам тренер согласен подписать новое соглашение.

Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, заменив на посту Фрэнка Лэмпарда. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) столичный клуб, набравший 64 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны. Также «синие» вышли в финал Лиги чемпионов, где встретятся с «Манчестер Сити». В решающем матче за Кубок Англии «Челси» сыграет с «Лестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Челси» в третий раз за свою историю вышел в финал Лиги чемпионов, сменив тренера по ходу сезона. В сезоне-2007/08 Жозе Моуринью сменил Аврам Грант. Тогда «Челси» в решающем матче по пенальти уступил «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2011/12 Роберто Ди Маттео сменил по ходу сезона Андре Виллаш-Боаша. В том финале «Челси» выиграл по пенальти у мюнхенской «Баварии», выиграв свою первую в истории Лигу чемпионов.