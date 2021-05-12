Агуэро стал рекордсменом по титулам в АПЛ среди игроков не из Европы

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в пятый раз стал чемпионом Англии.

По этому показателю аргентинец является рекордсменом среди игроков не из Европы.

11 мая «горожане» досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» (1:2) в матче 36-го тура первенства страны. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. Прежде он становился чемпионом Англии в сезонах-2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, обладателем Кубка страны (2018/19). Также форвард является трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в 11 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.

Ранее Агуэро сообщил родным о скором переходе в «Барселону».