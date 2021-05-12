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Спортивные новости

Определились еще две пары плей-офф НХЛ

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«Виннипег Джетс» разгромил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Блейк Уилер, также отличились Кайл Коннор, Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон.

«Виннипег», набравший 61 очко, занял третье место в турнирной таблице Северного дивизиона. В первом раунде плей-офф НХЛ «Джетс» встретятся с «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Также в плей-офф НХЛ вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нэшвилл Предаторз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Ранее стали известны некоторые пары первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 — Коннор (Уилер, Демело) — 07:48 
2:0 — Уилер (Коннор, Пионк) — 22:05
3:0 — Шайфли (Уилер, Бенн) — 28:33  
4:0 — Уилер (Коннор, Шайфли) — 50:44  
5:0 — Эпплтон (Перро, Форборт) — 51:54

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