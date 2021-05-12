Евсеев — о Захаряне: по мастерству у нас таких игроков давно не было

Бывший наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал включение футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна в расширенную заявку на Евро-2020, передает РБК.

«Включение Захаряна в заявку связано с тем, что по мастерству у нас таких игроков давно не было. Он ворвался в наш чемпионат, зарекомендовал себя. Не важно, 18 ему лет или 35», — сказал Евсеев.

Напомним, расширенная заявка состоит из 30 футболистов. На Евро-2020 поедут 26 игроков.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Санкт-Петербург примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее ветеран «Спартака» и «Торпедо», бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил включение в расширенный список национальной команды России на Евро-2020 форварда красно-белых Александра Соболева.