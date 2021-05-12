Глава РПЛ Прядкин высказался против создания Суперлиги

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался против создания Суперлиги.

«Здорово, что ни один субъект футбола, кроме инициативной группы, не поддержал Суперлигу. В УЕФА понимают, что реформы назрели. С соответствии с ними возник третий евротурнир», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

На сегодняшний день только «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили об отказе от Суперлиги.

Ранее бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что в петербургском клубе не поддерживают идею Суперлиги.