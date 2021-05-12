Глава РПЛ не согласен с тем, что в чемпионате существует гегемония «Зенита»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не согласен с тем, что в чемпионате существует гегемония петербургского «Зенита».

«Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита». Да, у клуба есть стабильность, финансовые возможности. Но чемпионат им дался не так уже легко. Гегемонией я бы это не называл», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, подопечные Сергея Семака стали чемпионами России в третий раз подряд, обыграв в 28-м туре московский «Локомотив» со счетом 6:1.

В заключительном матче турнира сине-бело-голубые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что на втором месте идет московский «Спартак» (56), на третьей строчке располагается столичный «Локомотив» (53).

Ранее сообщалось о том, что в расширенном составе сборной России на Евро-2020 не оказалось вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме. Наставник национальной команды Станислав Черчесов прокомментировал свое решение.