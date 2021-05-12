Экс-наставник «МЮ» Фергюсон рассказал о перенесенной операции на мозге

Экс-наставник английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал об операции на мозге, которую он перенес в 2018 году.

«Я боялся, что потеряю память и голос. После операции я действительно потерял голос. Это было самое страшное. Операция прошла успешно, но я остался один», — передает слова Фергюсона The Guardian.

Напомним, Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. С манкунианцами он стал 13-кратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов. 27 раз Фергюсон признавался лучшим тренером месяца Английской премьер-лиги (АПЛ).

В текущем сезоне чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают второе место, набрав 70 очков. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.15 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс высказался о победе «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.