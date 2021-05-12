Избитый функционер «Спартака» переведен в обычную палату

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов переведен из реанимации в обычную палату.

Напомним, 9 мая на Фетисова было совершено нападение. Злоумышленником оказался Жафяр Боровков. Ему 31 год. Боровков уже дал признательные показания.

«Перевели в палату. Спасибо всем за поддержку», — передает слова Фетисова ТАСС.

Напомним, 10 мая «Спартак» победил «Химки» со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее Фетисов дал первый комментарий после избиения.