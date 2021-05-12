Форвард юниорской сборной России назвал причину поражения от Канады в финале ЧМ

Форвард юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко назвал причину поражения от Канады в финале чемпионата мира, передает Sport24.

Россияне уступили со счетом 3:5.

«В первом периоде сопернику не удалось нас задавить. Мы сыграли на равных. Потом уже, когда канадцы повели в счете, они сконцентрировались на обороне. У нас не получилось их задавить», — сказал Мирошниченко.

После турнира стало известно, что главный тренер команды Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой сборной России.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года. Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Нападающий сборной России Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром турнира (12+4) и признан самым ценным игроком.

Ранее хоккейная юниорская сборная России вернулась в Москву, команду встречали цветами.