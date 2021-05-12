В Финляндии футболисткам подарят спортивные хиджабы

Федерация футбола Финляндии подарит спортивные хиджабы всем футболисткам, которые обратятся за ними, передает «Би-би-си».

«Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность намерению сделать футбол доступным для всех. Нам еще многое предстоит осуществить. Финское общество становится все более разнообразным», — сказала глава отдела развития женского футбола Федерации футбола Финляндии Хайди Пихлая.

Эта акция приурочена к 50-летию финского женского футбола.

Мужская сборная Финляндии сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Данией, Бельгией и Россией.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Ранее в расширенном составе сборной России на Евро-2020 не оказалось вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме. Наставник национальной команды Станислав Черчесов прокомментировал свое решение.