«Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для участия в РПЛ

«Оренбург» и владикавказская «Алания» не получили лицензии для участия в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21.

«Комитет принял решение выдать лицензии Российского футбольного союза (РФС) футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были», — передает «Чемпионат.com» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Напомним, «Оренбург» уже обеспечил себе второе место в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ). «Алания» за один тур до финиша занимает четвертое место.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина с просьбой предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Также в «Оренбурге» отметили, что увеличат вместимость стадиона до десяти тысяч, чтобы получить возможность играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось о том, что «Оренбург» планирует обратиться в CAS в случае невыдачи лицензии на участие в РПЛ.