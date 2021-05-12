Гендиректор «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от финала КР с «Локомотивом»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий поделился ожиданиями от финала Кубка России с московским «Локомотивом», передает «Чемпионат.com».

«Пока что мы еще представители Олимп — ФНЛ, и у «Локомотива» больше шансов. Но мы со своей стороны сделаем все, чтобы это опровергнуть. Осталось всего лишь несколько часов», — сказал Калакуцкий.

Финальный матч пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.00 по московскому времени. Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный Кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов».