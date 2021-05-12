«Оренбург» еще может получить лицензию для участия в РПЛ

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что «Оренбург» еще может получить лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Оренбург» сохраняет шанс выступить в РПЛ в будущем сезоне. Судьбу клуба решит исполком Российского футбольного союза (РФС). Также «Оренбург» имеет возможность обжаловать решение РФС в CAS», — сказал Прокопец.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина с просьбой предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Также в «Оренбурге» отметили, что увеличат вместимость стадиона до десяти тысяч, чтобы получить возможность играть в РПЛ.

Ранее «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для участия в РПЛ.