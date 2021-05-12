В матче Юниорской хоккейной лиги произошла массовая драка

В матче Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) между альметьевским «Нефтяником» и челябинским «Трактором» произошла массовая драка.

Потасовка вспыхнула в самом конце третьего периода. Арбитры пытались около минуты разнять спортсменов.

«Нефтяник» одержал победу в матче со счетом 4:2. В финале игроки из Альметьевска сыграют против победителя матча между «Салаватом Юлаевым» из Уфы и омскими «Ястребами».

7 мая юниорская сборная России уступила в финальном матче чемпионата мира сверстникам из Канады. После турнира стало известно, что главный тренер команды Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой сборной России.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года. Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Нападающий сборной России Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром мирового первенства (12+4) и признан самым ценным игроком.

Ранее сообщалось о том, что игроки, приехавшие на чемпионат мира по хоккею после 16 мая, смогут играть только через шесть дней.