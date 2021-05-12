Червиченко раскритиковал включение Заболотного в расширенный список сборной

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал включение футболиста «Сочи» Антона Заболотного в список игроков, которые будут готовиться к Евро-2020, передает «Советский спорт».

«Логики в этом не вижу. У нас три больших фактурных форварда. Заболотный вместо Смолова — совсем нелогично. Техничный Смолов похож по стилю на Азмуна. Их можно ставить с Дзюбой», — сказал Червиченко.

Расширенная заявка состоит из 30 футболистов. На Евро-2020 поедут 26 игроков.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Санкт-Петербург примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказал мнение о непопадании вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы.