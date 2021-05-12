Экс-тренер «МЮ» Фергюсон вспомнил победу в финале Лиги чемпионов 1999 года

Экс-тренер английского »Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил победу в финале Лиги чемпионов 1999 года, передает The Guardian.

Напомним, манкунианцы обыграли в решающем матче мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1. Оба мяча «красные дьяволы» забили в компенсированное ко второму тайму время.

«Верил ли я в конце матча, что мы победим? Без шансов! Я думал лишь о том, что буду говорить своим игрокам о том, что они провели хороший сезон. Но они выиграли», — сказал Фергюсон.

Напомним, Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. С манкунианцами он стал 13-кратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов. 27 раз Фергюсон признавался лучшим тренером месяца Английской премьер-лиги (АПЛ).

В текущем сезоне чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают второе место, набрав 70 очков. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.15 по московскому времени.

Ранее экс-наставник «МЮ» Фергюсон рассказал о перенесенной операции на мозге.