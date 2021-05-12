Болельщики «Локомотива» забросали вратаря «Крыльев» бутылками с водой

По ходу первого тайма финального матча Кубка России болельщики московского «Локомотива» забросали вратаря самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева бутылками с водой.

Фанаты «железнодорожников» с трибун закидывали штрафную площадь голкипера посторонними предметами, после чего вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме выбежал из своих ворот и попросил болельщиков перестать мешать проведению игры.

После половины первого тайма счет в матче равный — 1:1.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА готов летом расстаться с тремя игроками.