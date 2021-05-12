Россия забросила две шайбы за 88 секунд второго периода матча против Швеции

Национальная команда России забросила две шайбы за 88 секунд второго периода матча первого тура четвертого этапа Еврохоккейтура против Швеции.

На второй минуте второй двадцатиминутки ворота 29-летнего Адама Рейдеборна поразил Антон Бурдасов, грамотно воспользовавшись ошибкой игрока «тре крунур» в центре площадки. Спустя 54 секунды номинальные хозяева заработали удаление, которое реализовал с передач Константина Окулова и Антона Слепышева Артем Галимов.

После половины игры счет 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Напомним, что Чешские игры являются последним этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Россияне на групповом этапе сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура против Швеции.